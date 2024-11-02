В Севастополе установили 5 новых электрозаправок

Путешествия на электромобилях в Севастополь получили новый импульс благодаря 5 новым электрозаправочным станциям (ЭЗС), установленным в городе. Общее количество ЭЗС в Севастополе увеличилось до 31. В 2025 году планируется установка еще 35 станций, включая 20 на территории Крыма, что значительно расширит возможности местных владельцев электромобилей и гостей региона, планирующих посетить Крымский полуостров на электромобилях.

Новые станции с тремя пистолетами постоянного тока обеспечивают возможность зарядки сразу трёх автомобилей с мощностью до 150 кВт одновременно. Время зарядки занимает от 15 до 30 минут, а управление процессом осуществляется через мобильное приложение от компании Volt4Drive.

Проект электрозарядной инфраструктуры в Севастополе реализуют ООО «Севэнергосбыт» вместе с Volt4Drive, обе компании являются частью АО «Объединенные Энергетические Системы».

В конце 2023 года «Севэнергосбыт» установил 5 ЭЗС. С момента их запуска услугами электрозарядных станций воспользовались более 700 клиентов, а общее количество зарядных сессий превысило 3500, потребляя свыше 105 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Новые ЭЗС установлены по адресам:

Фиолентовское шоссе, д. 1В (2 шт.)

ул. Пляж Омега, д. 4-1 (3 шт.)

В конце 2023 года ЭЗС были установлены по адресам:

Камышовое шоссе, д. 39

Набережная Парка победы, д. 3 (2 шт.)

Парковая улица, д. 15

Пожарова улица, д. 22

СПРАВКА: Volt4Drive работает на рынке зарядной инфраструктуры с 2017 года. Является многолетним партнёром «Мосэнерго», ГК «Росатом», ПАО «Россети». Компания имеет собственную платформу V4D, на базе которой функционирует федеральное приложение «Россети электротранспорт», а с 2024 года реализует федеральную программу по развитию зарядной инфраструктуры в различных регионах РФ.

источник: https://www.oes.energy

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