В Севастополе установили 700 новогодних световых инсталляций

Большая часть из установленных 700 новогодних световых инсталяций (около 500 новых световых объектов и примерно 200 ранее используемых) украсила центр Севастополя. Праздничные подвесы в виде пушек, парусов, парусников можно увидеть на центральном городском кольце.

На Приморском бульваре установлены композиции в виде деревьев и фонаря, на смотровой площадке монтируется ротонда, в окружении музыкальных инструментов. К центральной елке на площади Нахимова можно будет попасть через светящиеся арки. На Синопском спуске установлена световая композиция в виде фонтана и светодиодных каскадов вдоль лестницы. На площади Ушакова центральная ель обрамлена круговой волнообразной композицией. На площади Восставших установлен праздничный маяк с парусниками. Также улицы города украсят светящиеся консоли и подвесы с изображением снеговиков («Снеговик с елкой», «Снеговик на лыжах», «Снеговик жонглер»). В парке Победы появилась новая световая композиция с дельфинами, — рассказали в пресс-службе Правительства Севастополя.

Из прошлогодних украшений в разных районах города можно увидеть новогодние ели, объемно-пространственные конструкции («2021», «Люди», «Карета и лошади», «Фонтан», «Моряк и морячка», «Ангелы», «Северное сияние», «Космонавты», «Я люблю Севастополь», «Бриг Меркурий»), консоли, перетяжки («Фаберже», «Каскады звезд», «Банты с ленточками», «Морозные узоры и ель», «Большие и малые звезды», «Триколлор»), в парке Учкуевка оформлена входная зона, установлен шатер на новогоднюю ель, украшены цветочные клумбы.

Завершить работы по установке всех элементов планируется до 25 декабря.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя