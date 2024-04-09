Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе установили численность избирателей, являющихся инвалидами
актуально в республике
В Севастополе установили численность избирателей, являющихся инвалидами
фото: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

В Севастополе установили численность избирателей, являющихся инвалидами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:23 09.04.2024

В регионе проживает 21 047 избирателей с инвалидностью, из них:

  • I группы –  2 673 человека
  • II группы – 8 143 человека
  • III группы – 10 231 человек

В том числе: использующие кресла-коляски –  1 476, использующие протезы – 376, являющиеся инвалидами по зрению –  753, использующие собак-поводырей – 4, являющиеся инвалидами по слуху – 1 117 человек.

Данные получены в соответствии с п. 16.1 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Севастополю.

Работа с севастопольцами, имеющими ограниченные возможности здоровья, является одним из важнейших приоритетов Севастопольской городской избирательной комиссии в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации. На основании получаемых сведений мы проводим совместные мероприятия с госорганами, организациями инвалидов, структурами соцзащиты населения. Кроме того, постоянная актуализация данных о численности этой категории избирателей необходима для понимания их потребностей и последующего совершенствования технологического оснащения избирательных участков и помещений для голосования, — пояснила секретарь Севастопольской городской избирательной комиссии Екатерина Пыркова необходимость уточнения информации об избирателях, являющихся инвалидами.

Совокупность реализуемых мероприятий дает возможность избирателям с инвалидностью в наиболее полной мере реализовать свои избирательные права. Так, в ходе прошедшей избирательной компании по выборам Президента России, в Севастополе использовались специальные тифломаркеры, к коммуникациям привлекались сурдопереводчики, в зонах доступа размещались полиграфические материалы, выполненные крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Доступность всех избирательных участков для посещения лицами, имеющими ограничения по здоровью, обеспечивали волонтеры.

Узнайте больше:  В Севастополе прошёл полуфинал чемпионата... электриков

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.