В Севастополе установили численность избирателей, являющихся инвалидами

В регионе проживает 21 047 избирателей с инвалидностью, из них:

I группы – 2 673 человека

II группы – 8 143 человека

III группы – 10 231 человек

В том числе: использующие кресла-коляски – 1 476, использующие протезы – 376, являющиеся инвалидами по зрению – 753, использующие собак-поводырей – 4, являющиеся инвалидами по слуху – 1 117 человек.

Данные получены в соответствии с п. 16.1 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Севастополю.

Работа с севастопольцами, имеющими ограниченные возможности здоровья, является одним из важнейших приоритетов Севастопольской городской избирательной комиссии в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации. На основании получаемых сведений мы проводим совместные мероприятия с госорганами, организациями инвалидов, структурами соцзащиты населения. Кроме того, постоянная актуализация данных о численности этой категории избирателей необходима для понимания их потребностей и последующего совершенствования технологического оснащения избирательных участков и помещений для голосования, — пояснила секретарь Севастопольской городской избирательной комиссии Екатерина Пыркова необходимость уточнения информации об избирателях, являющихся инвалидами.

Совокупность реализуемых мероприятий дает возможность избирателям с инвалидностью в наиболее полной мере реализовать свои избирательные права. Так, в ходе прошедшей избирательной компании по выборам Президента России, в Севастополе использовались специальные тифломаркеры, к коммуникациям привлекались сурдопереводчики, в зонах доступа размещались полиграфические материалы, выполненные крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Доступность всех избирательных участков для посещения лицами, имеющими ограничения по здоровью, обеспечивали волонтеры.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии