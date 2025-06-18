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В Севастополе установили факт покушения на сбыт почти 46 килограммов мефедрона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:50 18.06.2025

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержали семерых участников межрегиональной группы наркосбытчиков и ликвидировали подпольную нарколабораторию в Ставропольском крае.

В отношении задержанных – 35-летнего жителя Краснодарского края, так называемого «химика», который синтезировал наркотик, четверых курьеров и двух розничных закладчиц следователями следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из неприметного для посторонних глаз сельского дома, который на самом деле являлся нелегальной нарколабораторией по производству мефедрона, сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе 234 канистры с компонентами для изготовления синтетического наркотика.

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В результате проведённых криминалистических экспертиз эксперты-криминалисты городского ЭКЦ УМВД установили, что изъятой партии хватило бы для синтеза почти 46 килограммов мефедрона.

В настоящее время уголовное дело переквалифицировано следователями на ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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