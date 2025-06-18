В Севастополе установили факт покушения на сбыт почти 46 килограммов мефедрона

Как сообщалось ранее, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержали семерых участников межрегиональной группы наркосбытчиков и ликвидировали подпольную нарколабораторию в Ставропольском крае.
В отношении задержанных – 35-летнего жителя Краснодарского края, так называемого «химика», который синтезировал наркотик, четверых курьеров и двух розничных закладчиц следователями следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Из неприметного для посторонних глаз сельского дома, который на самом деле являлся нелегальной нарколабораторией по производству мефедрона, сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, в том числе 234 канистры с компонентами для изготовления синтетического наркотика.
В результате проведённых криминалистических экспертиз эксперты-криминалисты городского ЭКЦ УМВД установили, что изъятой партии хватило бы для синтеза почти 46 килограммов мефедрона.
В настоящее время уголовное дело переквалифицировано следователями на ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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