В Севастополе установили новый мировой рекорд «Евразийские игры-2026»

14 июня в Севастополе, в парке «Патриот» Южного военного округа, прошли восьмые «Евразийские игры». Организатор – международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». И они снова сделали то, за что их любят: нагрузили штанги под завязку и вошли в историю.

Гвоздь программы – парное троеборье. Сначала «Севастопольская тяга» (треп-гриф от 750 кг), потом богатырское бревно (от 180 кг) и «Ось Аполлона» (от 110 кг). Цифры, от которых ломит спину просто при чтении.

Итог: дуэт Давида Шамея (Белгород) и Дмитрия Логунова (Москва) набрал в сумме 1615 кг. Это не просто первое место – это рекорд России и мира. Зафиксировали эксперты «Сильнейшей нации мира».

«Серебро» – у белгородцев Дмитрия Самойлова и Михаила Рудавина (1590 кг). «Бронза» – у Владислава Дуки (ДНР) и Матвея Мохонько (Белгород).

Главный судья – керчанин Сергей Горьков. В паузах – акробатический балет «Тени». Фестиваль посвятили Дню России и Дню города-героя Севастополя, а прошел он при поддержке правительства Севастополя и Фонда президентских грантов.

Килограммы собрали настоящие профи. Евразийские игры – новый шаг в истории силовых видов спорта, – отметил президент движения Михаил Паллер.

источник: Крымский спорт

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