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В Севастополе установили памятник Папе Римскому - Святому Клименту
© Фото: ОО "Международный союз славянского туризма – исторические города"

В Севастополе установили памятник Папе Римскому — Святому Клименту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:44 26.12.2019

Памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому в Севастополе установили в Казачьей бухте. По словам представитель общественной организации  «Международный союз славянского туризма – исторические города» Александры Жупник, монумент установлен в месте предполагаемой гибели святого.

К сожалению, данное место сегодня забыто. Но именно оно было одним из самых почитаемых как среди местного населения, так путешественников со всего мира, которые даже называли Севастополь городом Климентовым, — цитирует общественницу РИА Новости Крым.

Памятник установлен в воде в нескольких метрах от берега. На шее у Климента цепь с якорем.

Он был умучен через утопление в 101 году по приказу римского императора Траяна в Казачьей бухте (сегодня это территория танкодрома 810 бригады морской пехоты). Является одним из покровителей военно-морских сил РФ, — подчеркнула Александра Жупник.

Автором нового севастопольского памятника стал выпускник академии им. Глазунова Александр Тувахтуллин. Скульптуру установили в начале декабря, но эту неделю еще проходят работы по благоустройству монумента. В ближайшее время памятник освятят севастопольские священники.

В Севастополе установили памятник Папе Римскому - Святому Клименту

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