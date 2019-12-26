В Севастополе установили памятник Папе Римскому — Святому Клименту

Памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому в Севастополе установили в Казачьей бухте. По словам представитель общественной организации «Международный союз славянского туризма – исторические города» Александры Жупник, монумент установлен в месте предполагаемой гибели святого.

К сожалению, данное место сегодня забыто. Но именно оно было одним из самых почитаемых как среди местного населения, так путешественников со всего мира, которые даже называли Севастополь городом Климентовым, — цитирует общественницу РИА Новости Крым .

Памятник установлен в воде в нескольких метрах от берега. На шее у Климента цепь с якорем.

Он был умучен через утопление в 101 году по приказу римского императора Траяна в Казачьей бухте (сегодня это территория танкодрома 810 бригады морской пехоты). Является одним из покровителей военно-морских сил РФ, — подчеркнула Александра Жупник.

Автором нового севастопольского памятника стал выпускник академии им. Глазунова Александр Тувахтуллин. Скульптуру установили в начале декабря, но эту неделю еще проходят работы по благоустройству монумента. В ближайшее время памятник освятят севастопольские священники.