В Севастополе установлены 6 тысяч новых светоточек

Об этом во время аппаратного совещания Правительства Севастополя сообщил и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

6 тысяч новых светоточек добавляем, к концу года выйдем на общее количество 32893 светоточки. При этом восстановили еще около 5 тысяч объектов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

За пять лет, говорят специалисты, количество светоточек в Севастополе увеличилось почти в два раза.

Фонари были установлены на 10 объектах, которые ранее не были освещены: Фиолентовское шоссе (ул. Молодых Строителей – А. Маринеско-кольцо-Фиолентовское шоссе), Монастырское шоссе, ул. Фадеева, 29г, 29д, ул. Астана Кесаева (дворы, №10, №12, №14), ул. Героев Бреста, Голландия — ул. Курчатова (в том числе дворы), ул. Семипалатинская (трасса), Президентская дорога (кольцо), село Широкое и так далее.

До конца года освещение появится в 10 поселках Севастополя.

С начала года в Севастополе установлено 1424 новых осветительных приборов, 965 новых опор наружного освещения, 39 км новых линий наружного освещения, 9 новых шкафов управления наружным освещением.

Мы устанавливаем только энергоэффективные лампы, — заявил Евгений Горлов.