В Севастополе устраняют последствия непогоды

В Севастополе накануне было объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за непогоды вечером был перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

Было организовано 50 компенсационных автобусов, которые курсировали по маршрутам «пл. Нахимова – пл. Захарова» и «пл. Захарова – пл. Нахимова». Первый автобус на площадь Нахимова прибыл в 19:05. Автобусы курсировали до 23:30. Сейчас весь транспорт ходит по расписанию, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

К ухудшению погодных условий заранее подготовились и городские службы: было мобилизовано 16 аварийных бригад для быстрого реагирования на вызовы.

За прошедшие сутки зафиксировано падение 72 деревьев, 54 из них уже убрали. Работы продолжаются. Специалисты также восстанавливают оборванные линии электропередач – зарегистрировано 52 обращения от жителей нескольких районов города.

Во Фронтовом, Пироговке и частично в Верхнесадовом электроснабжение отключено из-за повреждения сетей.

Причина в отсутствии подачи электричества со стороны Бахчисарайского района, было большое отключение на воздушной линии электропередач. Бригады сегодня занимаются устранением поломки, – отметил вице-губернатор Николай Жигулин.

Кроме того, точечные отключения электроснабжения есть и в городе — около 800 человек сообщили о порыве линий электропередач.

Без теплоснабжения остались жители поселка Сахарная Головка – 118 жилых домов и два социальных учреждения. Но здесь виновата не стихия, а автомобильная авария (грузовоз протаранил теплотрассу). Работы велись всю ночь, в 5 утра теплоснабжение было восстановлено, — уточнил Михаил Развожаев.

Коммунальные службы сегодня продолжают работать в усиленном режиме – приводят город в порядок, убирают опавшую листву, ветки, мусор, очищают ливневую канализацию.

В ближайшие часы, прогнозу метеослужб, также ожидается усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду. 16 аварийных бригад находятся в режиме повышенной готовности.

Фото: ВК, Подслушано в Севастополе.