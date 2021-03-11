В Севастополе утечки на сетях водоснабжения будут искать при помощи акустических датчиков

В Севастополе приступили к применению в тестовом режиме системы по выявлению утечек на сетях водоснабжения, в том числе и определению коммерческих потерь.

Помимо того, что данная система позволит оперативно определить место прорыва, она увеличит скорость его устранения. Будет осуществляться мониторинг по коммерческим потерям, что также позволит сэкономить водный ресурс, привести к корректному учету и позволит предъявлять требования к потребителям, которые пользуются системой водоснабжения без договорных отношений. После тестирования системы мы планируем установить 100 таких датчиков по городу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

На сегодняшний день в городе установлено 20 таких датчиков, которые на протяжении четырех недель будут перемещаться по разным участкам и охватят около 8 км водопроводных сетей. По результатам будет проведен анализ утечек и потерь.

По словам технического директора компании-производителя Дениса Горбачева, акустические датчики устанавливаются на поверхность трубопровода, фиксируют акустические сигналы, исходящие от утечки воды, в результате чего осуществляется мониторинг сети, что позволяет в режиме реального времени видеть утечки.

У диспетчера есть специальный интерфейс, с помощью которого видны графики уровня шумов на датчиках, предположительное место аварии непосредственно на карте города. По установленным данным службы Водоканала могут оперативно выехать на установленное место для устранения порыва, — поясняет Денис Горбачев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя