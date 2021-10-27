В Севастополе уточнили перечень «антикоронавирусных» ограничений и правила въезда-выезда в город

В Севастополе принят ряд ограничительных «антикоронавирусных» мер (причем не только на период с 30 октября по 7 ноября). Городские власти полагают: меры жесткие, но потенциально эффективные.

В сложившейся эпидемиологической ситуации я не вижу других эффективных механизмов, которые позволят эту ситуацию в короткие сроки переломить. Ежедневные показатели смертности уже перешли черту в 10 человек. Ситуация тяжелая, и система здравоохранения города работает из последних сил, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Особое внимание в регионе уделят изоляции лиц, которые имеют подтверждённый диагноз «ковид», находятся в контактной группе или с подозрением на коронавирус.

Сегодня почти 80% лиц находятся на амбулаторном лечении, и это связано с ростом заболеваемости. А порядка 14,5 тысяч контактных лиц находятся на дому. Остается главный вопрос – контроль за их изоляцией, — заявила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Губернатор поддержал предложение сформировать бригады, которые будут выборочно по очагам инфекции проверять соблюдение самоизоляции. Это позволит принять необходимые меры и призвать севастопольцев находиться дома.

Какие решения принял в итоге оперативный «антикоронавирусный» штаб в Севастополе:

— ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались;

— перевести на дистанционный формат работающих граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских показаний) и для формирования иммунитета от коронавируса;

— обеспечить работающим людям два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавирусной инфекции (29 октября состоится заседание федеральной трехсторонней комиссии, на которой будет определен порядок предоставления выходных дней, после чего будут разработаны региональные рекомендации);

— ввести допуск на посещение гражданами отдельных организаций (по перечню, который установлен Правительством РФ) при наличии следующих документов, в том числе в электронном виде: документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или ранее перенесенное заболевание, медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний, заверенного лечащим врачом, руководителем или заместителем руководителя медицинской организации (справка ВКК) – к такой справке обязательно должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа;

— совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима, социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта и в местах массового пребывания людей;

— ввести запрет на работу заведений общественного питания и проведение массовых развлекательных мероприятий в ночное время с 23:00 до 6:00.

В период с 30 октября по 7 ноября не будет действовать медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний, заверенный лечащим врачом, руководителем или заместителем руководителя медицинской организации (справка ВКК), к которому должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа. В нерабочие дни гражданам, у которых есть медотвод, рекомендовано находиться на самоизоляции.

С 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты, на которых необходимо будет предъявить один из следующих документов: документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или ранее перенесенное заболевание. Такая мера будет касаться не только туристов, но и севастопольцев, и жителей Крыма.

Обратите внимание: согласно новому документу с 30 октября по 7 ноября – въезд и выезд из Севастополя для граждан старше 18 лет будет возможен только при наличии сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации против COVID-19 или сертификата (или QR-кода), подтверждающего перенесенное заболевание в течение последнего полугода. Медотвод с предлагающейся к нему справкой об отрицательном ПЦР-тесте, не нужен.

С 30 октября по 7 ноября на пл. Нахимова и Захарова будут работать круглосуточные пункты вакцинации.

Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора №14-УГ. Указ опубликован на сайте правительства . Режим повышенной готовности продлен в Севастополе до 1 декабря.