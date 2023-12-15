В Севастополе уточнили Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций

Сегодня на заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Севастополя.

Мы уточнили перечень документов, необходимых для получения разрешения на размещение рекламных конструкций, а также порядок взаимодействия органов власти и МВД для пресечения самовольного размещения рекламных конструкций, — говорит и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

В ходе заседания утвердили методику расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Базовую ставку для расчёта арендной ставки по договорам предлагается установить в размере одной второй части государственной пошлины, уплачиваемой за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, то есть в сумме 2 500 рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Шемонаеву.

Руководитель профильного департамента добавила, что изменение платы по договору за второй и последующий годы предлагается производить в зависимости от уровня инфляции.

И. о. заместителя губернатора Максим Жукалов подчеркнул, что при установлении коэффициента ориентировались на стоимость по Южному федеральному округу в целом.

Также на заседании обсудили вопрос об установлении конкретных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города.

Город будет заключать договоры сроком до десяти лет на установку рекламных конструкций с автоматической сменой изображения. Это обеспечит развитие в городе современных технологий в области наружной рекламы и положительно повлияет на восприятие городского пространства, так как данные конструкции имеют более привлекательный вид, — подчеркивает и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства.

Кроме того, уточнена схема расположения рекламных конструкций и увеличено количество мест размещения – с 110 до 363 штук. Это места для установки билбордов с автоматической сменой изображений в количестве 24 штук, статичных билбордов – 239 штук, ситибордов – 17, ситилайтов – 47, светодиодных экранов – 24, суперсайтов – 12.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя