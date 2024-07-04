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В Севастополе утонул мужчина. Нашли в бухте Ласпи, личность устанавливается
фото: pikist.com

В Севастополе утонул мужчина. Нашли в бухте Ласпи, личность устанавливается

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:54 04.07.2024

Утром 4 июля в бухте Ласпи на пляже «Дельфин» очевидцы обнаружили в воде мужчину без признаков жизни. На нём была маска ныряльщика.

Прибывшие к месту медики констатировали смерть. Личность погибшего устанавливается. Вода ошибок не прощает. Берегите себя! — отмечают в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю. 

С начала года в Севастополе, к сожалению, утонули 7 человек. Спасено двое, в том числе один ребёнок.

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В Севастополе утонул мужчина. Нашли в бухте Ласпи, личность устаналивается

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ГУ МЧС России в Севастополе
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