В Севастополе утвердили новую госпрограмму для молодёжи

На заседании Правительства Севастополя утверждена государственная программа «Молодежь Севастополя. Социальная активность». Программа разработана по поручению губернатора Михаила Развожаева и направлена на развитие молодежной политики в городе, а также тесно связана с национальным проектом «Молодежь и дети». Ее основные цели – вовлечение молодых севастопольцев в социальные инициативы, развитие их гражданской активности и всесторонняя поддержка молодежных проектов.

Наша общая цель в разработке молодежной политики Севастополя — создать условия для того, чтобы молодежь могла развиваться и реализовывать себя. Мы хотим, чтобы молодые люди активно участвовали в жизни общества: в спорте, культуре, науке и волонтерстве. Принятие этой программы — значимый шаг к проведению большего количества мероприятий и программ для нашей молодежи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Сейчас в Севастополе более 52 тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность, функционируют 27 молодежных организаций различной направленности. Уже к 2030 году планируется вовлечь в мероприятия 75% молодежи, проживающей в Севастополе, а в добровольчество будут вовлечены 45% молодых волонтеров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя