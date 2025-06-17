В Севастополе утвердили новую концепцию развития территории в районе площади Лазарева

На заседании градостроительного совета под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева представлена новая концепция комплексного развития территории (КРТ) между проспектом Нахимова и улицей Воронина. Проект стал результатом длительной работы с экспертным сообществом и общественностью, направленной на создание современного решения для одного из ключевых участков центра города, учитывающего вместе с этим исторический контекст.

Губернатор Михаил Развожаев в своем вступительном слове отметил, что проект реконструкции КБ «Черноморец», ранее предусматривавший его превращение в пятизвёздочный отель, вызвал широкий общественный интерес и дискуссии. Изначальный вариант был временно приостановлен, чтобы пересмотреть подход к развитию не только самого здания, но и всей окружающей территории.

Мы посмотрели на проект шире — не как просто реконструкцию КБ «Черноморец», а как комплексное преобразование всего квартала, сложившегося исторически в разные периоды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Территория включает в себя несколько значимых объектов: здание бывшего КБ «Черноморец», остатки исторических построек XIX века, послевоенное здание «Детского мира», а также малоформатные строения 1990-х годов. По словам губернатора, задача состояла в том, чтобы максимально подчеркнуть историческую ценность места и придать ему современную функциональную нагрузку.

В рамках обновлённого плана территория получит пятизвёздочный отель на 115 номеров, бутик-отель на 59 номеров, апарт-отель на 22 номера, конгресс-центр, коммерческие помещения в восстановленном здании дома Кондакова, подземный паркинг, спроектированный с учётом разделения технологических потоков, а также благоустроенные внутренние дворы и открытые общественные пространства.

Особое внимание было уделено интеграции новых зданий в существующую застройку. Сохранены высотные параметры по улице Воронина, что позволило сохранить доминирование здания на Большой Морской, 1, и сохранить традиционное визуальное раскрытие со стороны площади Лазарева.

Изюминкой проекта должно стать восстановление здания дома Кондакова — исторического объекта, который в конце XIX — начале XX века был известен как мануфактурный магазин Михея Кондакова и его наследников. Тут предлагается полностью воссоздать здание в изначальном историческом облике: выполнить отделку основного объема и декоративных элементов в штукатурке, скатную кровлю — фальцевой, а башни выполнить с использованием кровельной шашки.

Функциональное назначение учтено с опорой на исторический контекст: в доме Кондакова предполагается открыть кафе.

Мы не меняем сложившуюся высотную структуру и не закрываем важные памятники: наша задача была сохранить дух города и при этом предложить современные решения, которые впишутся в историческую среду органично, — говорит руководитель архитектурного проекта, директор ООО «АПБ «Основа» Максим Стрецкис.

Реализация проекта будет осуществляться через механизм комплексного развития нежилой застройки.

Проект предполагает комплексное обновление центра Севастополя с сохранением наследия и исторического облика и соответствующим выводом диссонирующих объектов. Срок его реализации будет зависеть от согласования интересов и прохождения всех необходимых конкурсных процедур, — подчеркивает исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Жукалов.

Губернатор выразил уверенность в том, что представленная концепция является сбалансированной и достойной.

Это не просто локальный проект, это комплексное развитие территории. Мы хотим показать уважение к истории города и сохранить ее для будущих поколений, — заключил Михаил Развожаев.

Концепция комплексного развития территории была одобрена градостроительным советом. Далее начнется процедура торгов за право реализации проекта КРТ. После этого будет произведен выкуп необходимых объектов и подготовка полного пакета документов для получения разрешения на строительство.

Проект будет еще раз рассмотрен на архитектурном совете до начала строительных работ.

Представленный проект задает новый вектор развития для центра Севастополя, сочетая бережное отношение к культурному наследию с необходимостью модернизации городской среды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя