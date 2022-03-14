В Севастополе утвердили пообъектный план-график догазификации

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, ранее догазификация, так называемое нулевое техприсоединение, оплачивалось гражданами, а сейчас работы проводятся за счет государства.

У нас в программе 18100 объектов. Сейчас начинается активная работа совместно с муниципальными округами. Главам муниципалитетов предоставлен пообъектный план-график с целью проведения работы с населением по вопросам подключения. Мы ждем заявки от граждан, которые хотят участвовать в программе. Подать заявку нужно обязательно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

По словам руководителя департамента, для получения услуги по догазификации заявку необходимо подавать региональному оператору газификации. С собой необходимо иметь копии правоустанавливающих документов на земельный участок и домовладение, которое расположено в газифицированном населенном пункте.

В Севастополе определен региональный оператор газификации — государственное унитарное предприятие города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз».

У нас работают штабы с целью информирования граждан по вопросам догазификации, приема заявок, заключения договоров на догазификацию. С этой недели начинается такая работа в селе Верхнесадовое, со следующей недели — в Инкермане. Ранее такая работа велась в Андреевке и во Фронтовом, — отмечает Евгений Горлов.

В селе Верхнесадовом штаб будет работать по адресу улица Севастопольская, 82, в Инкермане – по адресу улица Шевкопляса, 37.

Прием заявок на подключение осуществляется также и в электронном виде на сайте Единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru/ , на сайте регионального оператора газификации ГУП «Севастопольгаз» https://gup-sevgaz.ru/ . Кроме того, граждане могут обратиться в офис ГУП «Севастопольгаз» по адресу улица Индустриальная, 3.

Напомним, догазификация — это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте, при условии, что расстояние от действующего газопроводов до границы земельного участка не превышает 200 метров. На сегодняшний день заключено 296 договоров на догазификацию.