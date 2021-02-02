В Севастополе утвердили программу ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2021 году в Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 39 объектов дорожной инфраструктуры. Общая протяженность дорожных работ составит 28 километров. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 500 млн. рублей. В рамках ремонта предусмотрены замена старого асфальтобетонного покрытия, бордюров, восстановление тротуаров, планировка обочин, установка технических средств организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки.

Большинство дорог, вошедших в перечень ремонта 2021 года по результатам диагностики, совпадают с обращениями граждан во время общественных обсуждений, проведенных Департаментом транспорта в октябре 2020 года. Программа сформирована также с учетом пролегания маршрутов общественного транспорта, расположения социально-значимых объектов, обращений глав муниципалитетов. Так, в Ленинском районе предусмотрен ремонт 13 дорог протяженностью более 8 км. Самые протяженные улицы — ул. Генерала Лебедя, ул. Генерала Коломийца, ул. Шабалина. В Гагаринском и Нахимовском районах отремонтируют по 10 улиц. В программу вошли ул. Александра Маринеско, участок Фиолентовского шоссе, Столетовский проспект. На Корабельной стороне приведут в нормативное состояние ул. Розы Люксембург, ул. Героев Севастополя. В Балаклавском – 6 дорог, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, масштабные работы будут проводится на участке дороги Ялта-Севастополь от ялтинского кольца до поворота на с. Первомайское.