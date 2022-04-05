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В Севастополе утверждён перечень мер поддержки для пострадавших отраслей экономики
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе утверждён перечень мер поддержки для пострадавших отраслей экономики

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:27 05.04.2022

Перечень мер поддержки для пострадавших отраслей экономики разработан департаментом экономического развития по итогам анализа поступивших предложений. Первый пакет мер поддержки утвердили.

Надо освободить бизнес от обязательных платежей. Важно, что при разработке региональных мер поддержки на каждом этапе мы советовались с бизнес-сообществом. Помощь нужна реальная, а не для галочки. Поэтому мы внимательно изучили все потребности предпринимателей. Если будет необходимость, пакет экономических мер будет дополнен, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Среди пострадавших отраслей экономики – сельское хозяйство, рыболовство, производство, туристический бизнес и другие.

Одна из первых мер поддержки – продление срока уплаты налогов по упрощенной системе. Ранее на федеральном уровне принята подобная мера, но для ограниченного перечня отраслей. На региональном уровне предлагается распространять эту меру и на гостиничный бизнес, и на IT-сферу, общепит и др.

Также ряд других налогов планируется продлить до 31 августа для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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С 1 апреля по 30 июня вводится отсрочка арендой платы по договорам аренды госимущества. Кроме того, губернатор Севастополя поручил на следующее заседание Правительства представить акт с предложениями по снижению ставок аренды государственной земли, о чем также просили предприниматели.

Вводятся новые продукты и ранжирование процентных ставок по займам, предоставляемым государственным фондом микрофинансирования.

По поручению губернатора летние кафе с 1 января до 1 июня будут освобождены от платежей за открытые площадки. Всего в городе более 140 таких объектов.

Посмотрим, как начнётся турсезон, и будем обсуждать, чтобы эту меру продлить, если возникнет потребность, – заявил губернатор.

Кроме того, на заседании штаба обсудили новую меру по земельной поддержке: предполагается сделать арендную плату в 1 рубль для предприятий, которые занимаются импортозамещением.

Справочно: на сайте https://mb92.ru/ представлены все имеющиеся меры поддержки для бизнеса, которые актуализируются каждый день.


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