В Севастополе увеличат сумму поощрения дипломантов чемпионата «Абилимпикс»

Соответствующее решение утверждено на заседании Правительства Севастополя.

По поручению Губернатора в этом году предлагается повысить сумму поощрения дипломантов Регионального чемпионата «Абилимпикс». За первое место: 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч, за третье место – 6 тысяч и остальным дипломантам по пять тысяч рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента образования Антона Ульянцева.

Региональный чемпионат «Абилимпикс» проходил в городе Севастополе с 29 по 31 октября. В течение трех дней 57 участников категории «Школьники», «Студенты» и «Специалисты» показывали свои навыки и умения по 11 соревновательным компетенциям (бисероплетение, вязание спицами, изобразительное искусство, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, обработка текста, психология, художественный дизайн, предпринимательство и социальная работа).

Мероприятие проведено в рамках реализации государственной программы города Севастополя «Развитие образования».

По итогам III регионального чемпионата 11 победителей представили Севастополь на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».