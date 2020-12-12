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В Севастополе увеличат сумму поощрения дипломантов чемпионата «Абилимпикс»

В Севастополе увеличат сумму поощрения дипломантов чемпионата «Абилимпикс»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:30 12.12.2020

Соответствующее решение утверждено на заседании Правительства Севастополя.

По поручению Губернатора в этом году предлагается повысить сумму поощрения дипломантов Регионального чемпионата «Абилимпикс». За первое место: 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч, за третье место –  6 тысяч и остальным дипломантам по пять тысяч рублей,  – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента образования Антона Ульянцева.

Региональный чемпионат «Абилимпикс» проходил в городе Севастополе с 29 по 31 октября. В течение трех дней 57 участников категории «Школьники», «Студенты» и «Специалисты» показывали свои навыки и умения по 11 соревновательным компетенциям (бисероплетение, вязание спицами, изобразительное искусство, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, обработка текста, психология, художественный дизайн, предпринимательство и социальная работа).

Мероприятие проведено в рамках реализации государственной программы города Севастополя «Развитие образования».

По итогам III регионального чемпионата 11 победителей представили Севастополь на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В Севастополе увеличат сумму поощрения дипломантов чемпионата «Абилимпикс»

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