В Севастополе увеличены размеры региональных мер соцподдержки

В Севастополе с 1 февраля 2021 отдельные виды пособий проиндексированы на 3,4%.

Произведена индексация пособий для семей с детьми, которые предоставляются согласно регионального законодательства. Это пособие на ребенка, пособие одинокой матери, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, выплата на детей, находящихся под опекой и другие виды «детских» пособий. Так, например, ежемесячное пособие на ребенка, воспитывающегося в приемной семье с 1 февраля составит 18 тыс. 150 рублей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом увеличено до 8 тыс. 938 рублей, а пособие одиноким матерям теперь составит 3 тыс. 65 рублей, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Евгению Пытько.

По словам специалиста, проиндексирован и размер регионального материнского капитала, который был введен в Севастополе в рамках реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» с 2020 года. Ранее его размер составлял 100 тысяч рублей.

Единоразовая выплата увеличена на 3 тыс. 400 рублей. Заявители, которые подали заявление на региональный материнский капитал, начиная с 1 февраля, получат выплату в увеличенном размере – это 103 тысячи 400 рублей. Напомню, выплата предоставляется на вторых детей, рожденных начиная с 2019 года. Обратиться за выплатой можно при достижении ребенком возраста 1 года, — поясняет Евгения Пытько.

Напомним, ранее были проиндексированы и уже выплачены в новых размерах государственные пособия и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством.

С полным перечнем пособий, подлежащих индексации, можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя .

Региональные выплаты в новых размерах с учетом доплаты за февраль севастопольцы получат уже в марте.