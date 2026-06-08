В Севастополе увеличили единовременную выплату контрактникам войск БПС

В Севастополе повысили размер единоразовой выплаты для военнослужащих при заключении нового контракта до 1,5 миллионов рублей. Добровольцы-контрактники из подразделений беспилотных систем также будут получать повышенную выплату – 2,5 миллиона вместо прежних полутора. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства города.

Проект документа представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина. Она отметила, что речь идет о необходимости внести изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2025 года № 335 ПП о единовременной выплате военнослужащим, проходящим военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.

Мы предлагаем данным проектом постановления увеличить определенным категориям военнослужащих, а именно мобилизованным гражданам, заключившим контракт, с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. И военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений воинских частей резерва с 1,5 миллионов до 2,5 с половиной, – сказала Сулягина.

Выплата будет предоставляться гражданам, которые заключили контракт в городе Севастополе, добавила она.

Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это значит, что на повышение выплаты до 2,5 миллионов рублей могут рассчитывать все контрактники, прибывшие в Севастополь с пункта отбора из любого региона.

А те, кто уже служит и заключает контракт, соответственно полтора миллиона вместо миллиона получат… Это средства, которые у нас высвободились. Предлагается поддержать, – заключил глава города.

источник: РИА Новости Крым