В Севастополе увеличили ежегодную денежную выплату почётным донорам крови

В 2020 году размер ежегодной единовременной денежной выплаты почетным донорам крови увеличен на 3%. В настоящее время выплата с учетом индексации составляет 14 тыс. 570 рублей.

Право на единовременную выплату имеют граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Украины». Ежегодная выплата донорам носит заявительный характер. За ее назначением необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты по месту регистрации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела предоставления льгот и субсидий Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Галину Денкову.

По словам специалиста, начисление выплаты производится на расчетные счета доноров в течение 30 дней со дня подачи документов. При первичном оформлении ежегодной выплаты в органы соцзащиты необходимо предоставить паспорт, удостоверение о награждении нагрудным знаком, а также банковские реквизиты.

В 2019 году подобную выплату получили 995 почетных доноров.