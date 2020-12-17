В Севастополе увеличили размер взноса на капитальный ремонт общего имущества

Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому в 2021 году размер взноса на капитальный ремонт общего имущества увеличен на 90 копеек за квадратный метр.

В 2020 году за квадратный метр была стоимость 7 рублей 2 копейки, сейчас будет составлять 7,92, — отметил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Размер взноса на капитальный ремонт в регионе, говорят в Правительстве Севастополя, один из самых низких в России. Программа капитального ремонта домов в городе выполняется за счет поддержки Правительства Москвы.