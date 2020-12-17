Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе увеличили размер взноса на капитальный ремонт общего имущества

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе увеличили размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
фото: jarmoluk (pixabay.com)

В Севастополе увеличили размер взноса на капитальный ремонт общего имущества

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:26 17.12.2020

Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому в 2021 году размер взноса на капитальный ремонт общего имущества увеличен на 90 копеек за квадратный метр.

В 2020 году за квадратный метр была стоимость 7 рублей 2 копейки, сейчас будет составлять 7,92, — отметил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Размер взноса на капитальный ремонт в регионе, говорят в Правительстве Севастополя, один из самых низких в России. Программа капитального ремонта домов в городе выполняется за счет поддержки Правительства Москвы.

В Севастополе увеличили размер взноса на капитальный ремонт общего имущества

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.