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В Севастополе увеличились темпы реализации программы догазификации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе увеличились темпы реализации программы догазификации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:24 24.10.2024

По поручению губернатора Михаила Развожаева после возвращения ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность увеличились темпы реализации программы догазификации. Так, накануне 13 домовладений в Нахимовском районе города были газифицированы. В ближайшую неделю газ подключат еще в 35-40 домов в Молочной балке. Об этом сообщил представитель ГУП «Севастопольгаз», которое осуществляет административное управление наследием ПАО «Севастопольгаз».

Жители переулка и улицы Молочной, к сожалению, ждали подключения газа 1,5 года. Теперь, благодаря переходу ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность, по поручению губернатора мы начали активную работу на этом участке. На сегодняшний день подключены построенные сети, а также запущена шкафная газораспределительная установка. Планируем охватить здесь порядка 150-170 домовладений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора ГУП «Севастопольгаз» Ленура Давлетшаева.

Напомним, 17 октября на заседании Правительства Севастополя приняли решение о переходе собственности украинских олигархов — ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. Губернатор Михаил Развожаев тогда подчеркивал, что возвращение предприятия в государственную собственность в первую очередь предполагает и интенсивное решение вопросов догазификации.

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Справочно: В рамках программы догазификации также продолжается строительство газопровода по улицам Колодезной, Генерала Ракова и Парашютной.

Напомним, что для присоединения к сетям необходимо направить заявку в адрес ГУП «Севастопольгаз» список необходимых документов можно найти по этой ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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