В Севастополе увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19

Девятую городскую больницу Севастополя снова переводят под ковидный госпиталь. Свободный коечный фонд составляет 12% — это 83 койки. Приём пациентов в городской больнице №9 уже закрыт. Закончивших лечение выписывают, остальных переводят в другие больницы. По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, в учреждении будет организовано 300 коек. Докладывая об эпидемиологической обстановке, уровне заболеваемости и темпах вакцинации от COVID-19 заместитель губернатора Александр Кулагин отметил значительное увеличение показателей:

За неделю количество заболевших увеличилось на 70% – это 676 человек. Коэффициент распространения держится на высоком уровне и составляет 1,35.

В Севастополе активно продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции: первым компонентом привито 82 тысячи человек, вторым компонентом – 65 тысяч. Люди в возрасте старше 60 лет составляют 48%. На остатке в городе находится 11 тысяч доз вакцины.

Напомним, в Севастополе развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»