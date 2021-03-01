В Севастополе в 2020 году чаще всего подделывали купюры в 5000 рублей

За минувший год в банковском секторе Севастополя было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе – 12 иностранных. В сравнении с 2019 годом количество фальшивок увеличилось на 20 единиц. В январе–декабре 2020 года наиболее часто подделывались денежные знаки номиналом 5000 рублей (выявлено 43 штуки). Банкнот номиналами 1000 рублей выявлено 7 единиц, а 2000 рублей — 4. Поддельных иностранных банкнот номиналом 100$ за год обнаружено 12 единиц. За 2020 год в банковской системе страны было обнаружено более 48 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств.

Чтобы фальшивки не попали в кошелек, необходимо всегда проверять деньги на подлинность, особенно, если это банкноты крупных номиналов. Внимательно проверяйте не менее трех защитных признаков: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника. — Во-первых, при изменении угла зрения на банкнотах появляются скрытые изображения, и некоторые элементы меняют свой цвет, во-вторых, на ощупь можно почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и специальные метки для людей с ослабленным зрением, и, в-третьих, нужно убедиться в наличии микротекстов и микроузоров.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».