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В Севастополе в 2020 году чаще всего подделывали купюры в 5000 рублей
фото: skorchanov (pixabay.com)

В Севастополе в 2020 году чаще всего подделывали купюры в 5000 рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 01.03.2021

За минувший год в банковском секторе Севастополя было выявлено 66 поддельных банкнот,  в том числе – 12 иностранных. В сравнении с 2019 годом количество фальшивок  увеличилось на 20 единиц. В январе–декабре 2020 года наиболее часто подделывались денежные знаки номиналом 5000 рублей (выявлено 43 штуки). Банкнот номиналами 1000 рублей выявлено 7 единиц, а 2000 рублей — 4. Поддельных иностранных банкнот номиналом 100$ за год обнаружено 12 единиц.   За 2020 год в банковской системе страны было обнаружено более 48 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств.

Чтобы фальшивки не попали в кошелек, необходимо всегда проверять деньги на подлинность, особенно, если это банкноты крупных номиналов. Внимательно проверяйте не менее трех защитных признаков: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника. — Во-первых, при изменении угла зрения на банкнотах появляются скрытые изображения, и некоторые элементы меняют свой цвет, во-вторых, на ощупь можно почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и специальные метки для людей с ослабленным зрением, и, в-третьих, нужно убедиться в наличии микротекстов и микроузоров.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России  в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

В Севастополе в 2020 году чаще всего подделывали купюры в 5000 рублей

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