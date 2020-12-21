В Севастополе в 2020 году отремонтировали почти 100 километров дорог

Севастопольскую дорожную статистику озвучил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города Павел Иено.

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2020 году, это и капитальный ремонт, и обычный ремонт — 98 км. Это 123 объекта. По сравнению с 2019 годом больше на 37 объектов и 21 километр, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Крупнейшие севастопольские дорожные проекты этого года – седьмой участок трассы «Таврида», реконструкция моста через суходол в районе проспекта Гагарина выполнены на 100%. Камышовое шоссе – запущено четырехполосное движение.

В 2020 году запланирован капитальный ремонт с вводом в эксплуатацию 11 объектов общей протяженностью 8,948 км. Восемь объектов – переходящие с 2019 года: ул. Советская, ул. Меньшикова, ул. Ерошенко, ул. Капитанская, ул. Подгорная, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Речная, пер. Речной. Объекты 2020 года — ул. Зеленая, ул. Бульварная, ул. Льва Толстого, — сообщил Павел Иено.

Программа ремонта дорог в 2020 году включала 106 объектов общей протяженностью 78,75 км.

Завершен ремонт 99 объектов, до конца года выполним 7. Кроме того, дополнительно выполнялся ремонт шести объектов, из которых четыре уже выполнено, два будут завершены до конца года, — заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.