В Севастополе в 2020 году выдали десятки сертификатов на материнский капитал

За два месяца в Севастополе уже выдано 200 сертификатов на материнский (семейный) капитал.

С момента старта государственной программы поддержки семей, имеющих детей, владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал стали около 22 тысяч севастопольских семей, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Подать заявление на выдачу сертификата можно:

через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг;

через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием, либо через любое отделение МФЦ.

Кроме того, государственный сертификат можно получить и в электронном виде. Для получения электронного сертификата необходимо подать соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина». При этом необходимо быть зарегистрированным на Едином портале госуслуг и иметь учетную запись. Если таковой еще нет, то обратиться за ней можно либо в МФЦ, либо в клиентскую службу ПФР.

При заполнении заявления на выдачу сертификата через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, заявитель просто должен сделать соответствующую отметку напротив электронной формы документа.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения по заявлению о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал электронный сертификат автоматически направляется в «Личный кабинет гражданина». Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк. При необходимости сертификат можно просмотреть на экране или распечатать.