В Севастополе в 2021 году намерены капитально отремонтировать более 170 домов

На сегодняшний день общий процент выполнения программы по капитальному ремонту домов в Севастополе составляет 10%. Заявление сделал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе контроля проведения капитального ремонта фасада дома номер 9 по ул. Блюхера.

Продолжается практика проведения капитального ремонта общежитий в городе. В прошлом году отремонтировали дом по адресу Чехова, 6. Сегодня ремонт выполняется в доме номер 9 на ул. Блюхера. В рамках капитального ремонта фасада по данному адресу, помимо штукатурных и покрасочных работ, ведется ремонт входных групп с заменой дверей, в местах общего пользования проводится замена окон со всех четырех сторон дома, утепление торцов дома, ремонт цоколя, устройство отмостки. Есть замечания к подрядной организации по складированию отходов – оперативно должны устранить. Также есть проблема пристроек к дому, будем обращаться в Госжилнадзор на предмет их законной установки, в том числе и прилегающих домов, — цитирует пресс0служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Кроме того, в данном доме будет рассмотрен вопрос переноса срока капитального ремонта внутренних инженерных сетей. Для этого управляющей компании необходимо проработать вопрос с собственниками жилых помещений, так как существует значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе и по взносам на капитальный ремонт. Всего, в рамках краткосрочной программы капитального ремонта, в текущем году запланирован ремонт 171 многоквартирного дома.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя