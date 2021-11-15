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В Севастополе в 2021 году собрали более 20 тысяч тонн винограда
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в 2021 году собрали более 20 тысяч тонн винограда

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 15.11.2021

Сельскохозяйственные предприятия Севастополя в 2021 году собрали более 20 тысяч тонн винограда – это на 23% больше прошлогоднего показателя. Также заметно выросла средняя урожайность винограда – она составила 49,3 центнера с гектара, что на 17,9% больше, чем в 2020-м.

Рост валового сбора и урожайности винограда, который мы наблюдаем, – это  результат ежедневного кропотливого труда севастопольских аграриев и грамотной государственной политики в сфере виноградарства и виноделия. На сегодня это одна из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства, имеющая очень большое значение для экономики нашего региона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя руководителя департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Даниила Степаненко.

В этом году лидирующие позиции по сбору винограда занимают крупные сельхозфирмы «Качинский +», «Артвин», «Золотая Балка», «СВЗ-Агро». Также за последние годы в отрасли появился ряд малых и средних предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, выращивающих виноград для нужд авторского виноделия.

Всего в плодоносящем состоянии находится около 5 тысяч га севастопольских виноградников.

Напомним, в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» сельхозпредприятиям компенсируют до 80% средств, которые направлены на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, установку шпалеры и раскорчевку старых многолетних насаждений. Также компенсируется до 50% понесенных расходов на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.

В Севастополе в 2021 году собрали более 20 тысяч тонн винограда

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