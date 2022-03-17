В Севастополе в 2022 году уже выполнили капремонт девяти многоквартирных домов

Девять многоквартирных домов в Севастополе отремонтировали в рамках реализации краткосрочной программы капремонта. Об этом сегодня рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Совместно с руководителем фонда содействия капитальному ремонту Дмитрием Шпагиным он проверил ход работ в доме по адресу ул. Генерала Хрюкина, 1.

В этом году в программе капитального ремонта у нас 173 многоквартирных дома. На сегодняшний день в 9 домах капитальный ремонт завершен, в 47 ведутся работы, по 22 домам определены подрядные организации, которые приступают к работам в ближайшее время. В рамках капитального ремонта проводится ремонт внутренних инженерных сетей, кровельного покрытия, фасада, подвальных помещений, цокольных этажей. По данному адресу делается фасадная группа. Особое внимание уделено утеплению торцевых частей дома, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Площадь фасада на объекте 1978 года постройки составляет 2 800 кв. м, отметил руководитель фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин. Кроме фасадных работ, в доме меняют двери в подвальные помещения, ремонтируют приямки и отмостку. На проведение капремонта выделено 10,5 млн руб.

Как правило, на всех объектах, где выполняется ремонт фасада, и данный дом не исключение, в ходе работ возникает основная проблема — это навесное оборудование собственников: кондиционеры, антенны, решетки. Совместно с управляющей компанией проведена работа по демонтажу оборудования собственников, большая часть оборудования снята на период производства работ. Там, где собственники категорически отказываются от демонтажа, стараемся выполнить работы в обход этих конструкций, — говорит Дмитрий Шпагин.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, ремонт фасада на Генерала Хрюкина, 1 позволит завершить комплексное благоустройство на данном участке: ранее был завершен ремонт соседнего дома, также выполнены работы на внутридворовой территории.

Напомним, в прошлом году в Севастополе капитально отремонтировали 183 многоквартирных дома.