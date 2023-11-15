В Севастополе в 2023 году получили региональный маткапитал более 1000 семей

С начала 2023 года более тысячи севастопольских семей получили региональный материнский капитал на общую сумму 125 млн 842 тыс. рублей. Выплата предоставляется по нацпроекту «Демография» в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как сообщила заместитель начальника управления соцобеспечения департамента труда и социальной защиты населения Евгения Пытько, в Севастополе региональный маткапитал предоставляется на второго ребёнка, рождённого с 2019 года. Семья может потратить деньги на любые нужды и цели по своему усмотрению. Сумма маткапитала ежегодно индексируется. В этом году размер выплаты составляет 128 066 рублей.

Право на получение материнского капитала имеют граждане Российской Федерации, проживающие в городе не менее одного года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам. Срок обращения не ограничен, за назначением пособия можно обратиться до совершеннолетия ребёнка, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгению Пытько.

Подать заявление можно тремя способами:

через портал госуслуг;

в отделениях МФЦ;

в районных отделениях соцзащиты.

Напомним, в Севастополе продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Программа направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Ранее в Севастополе поздравили четырёхтысячного получателя регионального материнского капитала. Им стала Татьяна Липовская, мама двоих девочек – Ангелины и Валерии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя