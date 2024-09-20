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В Севастополе в 2024 году в горной местности провели более 80 спасательных работ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в 2024 году в горной местности провели более 80 спасательных работ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:01 20.09.2024

Сегодня спасательная служба Севастополя провела практические учебно-тренировочные занятия по горной подготовке. В составе подразделений «Юг» и «Север» спасатели отработали навыки освобождения от зависания, потери альпинистского снаряжения и эвакуацию пострадавшего со склона.

Главной задачей занятия является взаимодействие и взаимопомощь между спасателями двух подразделений, а также отработка способов подъёма и спуска спасателей и пострадавших на отвесных скалах в условиях неблагоприятных погодных явлений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника поисково-спасательного отряда Олега Комарова.

Начальник поисково-спасательного подразделения «Юг» Виктор Тарасов подчеркнул важность проведения совместных тренировок для сплочённости и взаимопонимания спасателей при проведении операций.

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Напомним, с начала этого года подразделения провели более 80 спасательных работ в горной местности Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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