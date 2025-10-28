Прямо сейчас:
В Севастополе в 2025 году из-за детской шалости случились 3 пожара
иллюстрация: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе в 2025 году из-за детской шалости случились 3 пожара

20:18 28.10.2025

Истории пожаров озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе:

  • мальчик шести лет нашёл дома спички и свечу, зажёг её, но спрятал в шкаф, услышав за дверью шаги мамы – в итоге сгорела кухня;
  • другой шестилетний экспериментатор решил поиграть со свечой, сидя на картонных коробках на балконе, случилось возгорание, ребёнок не стал звать на помощь, а выбежал и закрыл за собой дверь – когда обнаружили пожар, пламя объяло балкон и часть комнаты;
  • семилетний непоседа поджигал ветки и бросал их в бесхозный автомобиль – транспортное средство не уцелело.

Во всех этих случаях обошлось без жертв. Но, к сожалению, так бывает не всегда!

Севастопольские пожарные МЧС России напоминают:

  • детей нельзя оставлять без присмотра;
  • всегда контролируйте, как проводит время ваш ребенок;
  • спички, зажигалки убирайте в недоступное место;
  • объясните малышу, чем опасен огонь и как избежать возгорания;
  • придумывайте занятия и игры, которые помогают закрепить знания о безопасности;
  • напоминайте ребёнку о действиях при пожаре: не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение, позвать на помощь;
  • повторяйте с ним номера экстренных служб: «101» и «112».

А ваш ребёнок играет безопасно?

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Просмотры: 2 112

