В Севастополе в 2025 году к газу подключили более 700 абонентов

Благодаря программе догазификации более 700 абонентов подключились к сетям газоснабжения в Севастополе.
На сегодняшний день ГУП «Севастопольгаз» выполняет работы в СНТ «Алькадар» в районе поселка Любимовка, где к постоянному газоснабжению предстоит подключить порядка 190 домовладений. Пока жителями СНТ заключено 67 договоров, из них 7 — на льготных условиях, но число желающих подключиться к газу продолжает расти. С весны силами предприятия проложен газопровод и сейчас обустраиваем шкафной регуляторный пункт, который понизит давление до необходимого уровня для газопотребляющего оборудования. Пуск газа планируется до конца 2025 года, — прокомментировал заместитель генерального директора ГУП «Севастопольгаз» по строительству и технологическим подключениям Юрий Иваницкий.
Особое внимание уделяется льготным категориям граждан. В рамках программы для них бесплатно устанавливаются газовый котел, газовая плита, счетчики учета газа, система сигнализации, а также внутренний газопровод в пределах границ земельного участка.
К числу льготных категорий граждан относятся:
— участники и ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны;
— члены семей погибших (умерших) участников СВО, ветеранов и инвалидов войны;
— многодетные семьи;
— инвалиды I группы;
— лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами;
— малоимущие граждане и семьи с детьми.
Я просто обратилась в центральный офис ГУП «Севастопольгаз», написала заявление и заключила договор. К счастью, мы попали под льготную категорию. Раньше мы тратили около 20 тысяч рублей в месяц на привозной газ для газгольдера. С подключением газа расходы сократятся до 5 тысяч. Появится постоянное отопление, станет теплее и уютнее. Это огромное облегчение для нашей семьи, — рассказала жительница СНТ «Алькадар», член семьи участника СВО Анна Иванова.
По словам Юрия Иваницкого, важно понимать разницу между газификацией населенных пунктов и догазификацией. Газификация — это комплексное строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, часто с участием бизнеса и за счет платных подключений. Догазификация — это бесплатное подключение индивидуальных жилых домов к уже существующим газовым сетям. Она доступна гражданам, имеющим в собственности дом и земельный участок в населенном пункте, где уже проложены внутрипоселковые газопроводы.
Программа догазификации охватывает весь город. ГУП «Севастопольгаз» обеспечивает полный цикл: от приема заявки до пуска газа. На сегодняшний день в работе находится около 3 000 заявок севастопольцев.
Подать заявку на участие в программе можно лично по адресу: ул. Гидрографическая, д. 1, кабинете 112 или через официальный сайт ГУП «Севастопольгаз». Заявка рассматривается специалистами в течение 30 календарных дней.
Необходимый пакет документов включает:
— паспорт заявителя;
— СНИЛС;
— выписку из ЕГРН на земельный участок и жилой дом;
— ситуационный план (можно распечатать с публичной кадастровой карты);
— протокол собрания с подтверждением желания подключить газ к ТСН (только для ТСН).
Для льготников дополнительно требуется документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.
В случае долевой собственности потребуется согласие всех совладельцев и их документы.
