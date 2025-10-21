В Севастополе в 2025 году к газу подключили более 700 абонентов

Особое внимание уделяется льготным категориям граждан. В рамках программы для них бесплатно устанавливаются газовый котел, газовая плита, счетчики учета газа, система сигнализации, а также внутренний газопровод в пределах границ земельного участка.

На сегодняшний день ГУП «Севастопольгаз» выполняет работы в СНТ «Алькадар» в районе поселка Любимовка, где к постоянному газоснабжению предстоит подключить порядка 190 домовладений. Пока жителями СНТ заключено 67 договоров, из них 7 — на льготных условиях, но число желающих подключиться к газу продолжает расти. С весны силами предприятия проложен газопровод и сейчас обустраиваем шкафной регуляторный пункт, который понизит давление до необходимого уровня для газопотребляющего оборудования. Пуск газа планируется до конца 2025 года, — прокомментировал заместитель генерального директора ГУП «Севастопольгаз» по строительству и технологическим подключениям Юрий Иваницкий.

Благодаря программе догазификации более 700 абонентов подключились к сетям газоснабжения в Севастополе.

— участники и ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны;

— члены семей погибших (умерших) участников СВО, ветеранов и инвалидов войны;

— многодетные семьи;

— инвалиды I группы;

— лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами;

— малоимущие граждане и семьи с детьми.

Я просто обратилась в центральный офис ГУП «Севастопольгаз», написала заявление и заключила договор. К счастью, мы попали под льготную категорию. Раньше мы тратили около 20 тысяч рублей в месяц на привозной газ для газгольдера. С подключением газа расходы сократятся до 5 тысяч. Появится постоянное отопление, станет теплее и уютнее. Это огромное облегчение для нашей семьи, — рассказала жительница СНТ «Алькадар», член семьи участника СВО Анна Иванова.

По словам Юрия Иваницкого, важно понимать разницу между газификацией населенных пунктов и догазификацией. Газификация — это комплексное строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, часто с участием бизнеса и за счет платных подключений. Догазификация — это бесплатное подключение индивидуальных жилых домов к уже существующим газовым сетям. Она доступна гражданам, имеющим в собственности дом и земельный участок в населенном пункте, где уже проложены внутрипоселковые газопроводы.

Программа догазификации охватывает весь город. ГУП «Севастопольгаз» обеспечивает полный цикл: от приема заявки до пуска газа. На сегодняшний день в работе находится около 3 000 заявок севастопольцев.

Подать заявку на участие в программе можно лично по адресу: ул. Гидрографическая, д. 1, кабинете 112 или через официальный сайт ГУП «Севастопольгаз». Заявка рассматривается специалистами в течение 30 календарных дней.

Необходимый пакет документов включает:

— паспорт заявителя;

— СНИЛС;

— выписку из ЕГРН на земельный участок и жилой дом;

— ситуационный план (можно распечатать с публичной кадастровой карты);

— протокол собрания с подтверждением желания подключить газ к ТСН (только для ТСН).

Для льготников дополнительно требуется документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.

В случае долевой собственности потребуется согласие всех совладельцев и их документы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя