В Севастополе в 2025 году состоялись 650 просветительских мероприятий общества «Знание»

Жители Севастополя стали активными участниками всероссийских конкурсов и интеллектуальных соревнований общества «Знание». В частности, севастопольцы разрабатывали модели собственных игр и игрушек, представленные на конкурсе «Родная игрушка», а также выходили за рамки привычной профессиональной деятельности и пробовали себя в роли просветителей в рамках проекта Знание.Лектор.

Просветительские мероприятия общества «Знание» стали неотъемлемой частью многих региональных событий, приуроченных в том числе к знаменательным и памятным датам России. Особо хочу отметить их вклад в воспитание нашей молодежи: севастопольские ребята не просто учатся, а растут настоящими патриотами, гордящимися историей Города-Героя и готовыми к служению Родине. Это наша общая задача, и только объединяя усилия, мы сможем воспитать поколение, которое внесет достойный вклад в развитие и укрепление нашей великой страны, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Михеев.

В 2025 году обществом «Знание» была проведена масштабная просветительская работа в Севастополе, организовано 650 мероприятий. Участниками образовательных проектов, лекций, викторин, кинопоказов и интеллектуальных игр стали более 24 тысяч жителей Города-Героя. По сравнению с прошлым годом количество участников мероприятий «Знания» в Севастополе увеличилось почти вдвое.

Большая работа в регионе велась и с родительским сообществом. Так, проект родительского комитета из Севастополя стал победителем второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ и получил денежную премию на его реализацию.

В 2025 году мы расширили форматы нашей просветительской работы, чтобы у каждого жителя Севастополя была возможность, а главное — желание и интерес стать участником мероприятий Общества «Знание». В уходящем году мы реализовали проекты для представителей старшего поколения, работающей молодежи, а также для семей с детьми, — отметила директор филиала Общества «Знание» в Севастополе Анна Глухова.

Кроме того, Севастополь включился в работу по созданию школьных литературных клубов. Они появляются в образовательных учреждениях благодаря проекту «Чтецкие программы», который реализует общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в регионе создано шесть таких клубов, где школьники приобщаются к чтению художественной литературы, учатся анализировать и обсуждать произведения.

В течение года в регионе активно реализовывались все флагманские проекты общества «Знание»: Знание.Лекторий, Знание.Герои, Знание.Спорт, Знание.Просветители, Знание.Премия. Также при поддержке Правительства Севастополя на площадке СевГУ состоялось самое масштабное просветительское событие общества «Знание», приуроченное к 80-летию Великой Победы, — марафон Знание.Первые. Для школьников и студентов выступили известные государственные и общественные деятели, Герои России, военные корреспонденты, священнослужители, деятели культуры и спортсмены.

Большинство проектов Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя