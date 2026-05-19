В Севастополе в 2026 году намерены отремонтировать 19 внутриквартальных дорог

Помимо нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Севастополе продолжается ремонт внутриквартальных дорог города. По поручению губернатора Михаила Развожаева правительством были разработаны и приняты нормативные правовые акты в отношении внутриквартальных дорог и определены полномочия органов власти — часть дорог передали на баланс департамента транспорта.

Благодаря этому мы можем ремонтировать те дороги, которые до этого никогда не ремонтировались. После инвентаризации департамент транспорта определил 234 дороги — это подъездные пути к малоэтажной жилой застройке, в их числе территории садовых товариществ и массивы ИЖС. Мы понимаем, что таких дорог много и сделать их одномоментно не получится, поэтому специальная комиссия рассмотрела приоритетность ремонта, — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

В прошлом году в рамках этой программы в городе были отремонтированы 17 дорог общей протяженностью 5,9 км, к примеру улицы Тимма, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Кольцевая.

В этом году работа продолжается. В планах — ремонт 19 внутриквартальных дорог. На 7 из них работы уже выполнены, еще 2 находятся в высокой степени готовности.

Только в селе Осипенко будет отремонтировано 4 улицы — Камская, Енисейская, Красноярская, Землянского и переулок Багряный. Их общая протяженность — 2,3 км. Подрядчик уже вышел на объекты и на трех из них ведет укладку асфальта.

Так как мы комплексно подходим к работам, помимо ремонта внутриквартальных дорог, в селе Осипенко реализуется и нацпроект «Инфраструктура для жизни». Это другая часть улицы Камская, которая изначально числилась автомобильной дорогой общего пользования. Ее протяженность — 236 метров. Ее мы тоже заасфальтируем, — подчеркнул Николай Максимов.

Уже в июле подрядчик планирует завершить ремонт на всех пяти дорогах.

Сначала на дороге выравнивается земельное полотно, после чего мы укладываем щебеночно-песчаное основание, а затем два слоя асфальтобетонного покрытия. На объектах работают порядка 10 единиц техники и 15 дорожных рабочих, — рассказал главный инженер подрядной организации АО «Севдорстрой» Алексей Михайленко.

Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в Севастополе запланирован ремонт 50 дорог. На сегодня уже готовы 23 дороги, еще 16 находятся на завершающем этапе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя