В Севастополе в августе презентуют сквер имени Ивана Патука

Благоустройство сквера на проспекте Октябрьской революции, 25 — парковая территория будет носить имя освободителя Севастополя Ивана Патука — вышло на финишную прямую. Уже в этом месяце подрядчик должен сдать все работы. Менее года, отмечают активисты общественной организации «Наш Севастополь», чтобы из заброшенного грязного участка была сделана аккуратная зона отдыха. Правительство города пошло навстречу общественникам и оперативно разработало документацию на основании эскиза благоустройства, представленного жителями.

Это действительно народный сквер. Жильцы сами разработали проект, после чего наша организация стала обивать пороги правительства города для воплощения его в жизнь. Я искренне выражаю слова благодарности исполнительной власти за открытый диалог с севастопольцами и, как следствие, прекрасный результат – уютный скверик, — цитирует пресс-служба председателя общественной организации «Наш Севастополь» Ольгу Дронову.

Этот сквер, говорят активисты, – не просто объект в рамках благоустройства, это историческая память. Когда эта территория была «слепой зоной» – заброшена и не приводилась в порядок, общественники проводили субботники, на которые выходили родители с детьми.

Старшие очень трогательно рассказывали о том, как почти 50 лет назад высаживали здесь молодые саженцы, как здесь был обнаружен огромный снаряд времен Великой Отечественной войны. Рассказывали и про наших героев-освободителей, в том числе и про Ивана Ивановича Патука. Поэтому здесь даже дети знают, в честь кого назван сквер. Управление благоустройства и управляющая компания «Гагаринский район-2» пообещали оказать содействие в установке памятного знака – огромного камня из севастопольской земли, которую освобождал Иван Патук, с мемориальной табличкой, – отмечает Ольга Дронова.

Каждый этап работ по благоустройству контролировал «Наш Севастополь» и актив жильцов. К счастью, и УК «Гагаринский район-2» – заказчик работ, и подрядчик своевременно реагировали на все замечания жителей и устраняли недочеты. Вчера было проведено последнее совещание с представителями управляющей компании, Стройнадзором, подрядчиком и инициативной группой жильцов.

В ходе реконструкции были выявлены несколько проблемных моментов: изначально в проекте не был предусмотрен сток дождевой воды, поэтому при осадках затапливало часть дороги возле дома №27. Этот вопрос решен – подрядчик оборудует слив с выводом воды на клумбу. Также исполнитель работ взял на себя обязательства привести в порядок лестницу, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и еще ряд моментов, на которых мы акцентировали внимание, – сказал представитель инициативной группы жильцов Валентин Рекотов.

В итоге сквер должен получиться именно таким, каким его видели жители.

Это идеальная модель взаимодействия жителей и профильных ведомств правительства. Именно по такому алгоритму и должны благоустраиваться все новые общественные пространства – исполнительная власть должна слышать инициативы «снизу», идущие от севастопольцев. Вот тогда мы, после долгого простоя в украинское «безвременье», сможем вернуть нашему городу аккуратный облик белокаменного города-героя, – заключила Ольга Дронова.

Напомним, в прошлом году общественная организация «Наш Севастополь» добилась включения этого сквера в план по благоустройству общественных пространств. До этого территория была «слепой зоной» – не закреплена ни за одним ведомством, территория не убиралась.

После наведения порядка жители нарисовали проект благоустройства, который был поддержан правительством Севастополя, выделено финансирование.

фото: пресс-служба ОО «Наш Севастополь»