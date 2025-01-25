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Иллюстрация: Sputnik

В Севастополе в баре произошла поножовщина. Причина — ревность

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:10 25.01.2025

Отдых в увеселительном заведении и распитие спиртного закончилось для посетителей бара потасовкой с ножевым ранением.

Установлено, что в одном из баров отдыхала компания молодежи, которой несколько раз делал замечания относительно громкого поведения 34-летний посетитель. Его частые обращения надоели 18-летнему молодому человеку, с которым в результате у мужчины возник конфликт. Крайнюю степень возмущения у юноши вызвал тот факт, что незнакомец на курилке вступил в диалог с его девушкой и, как результат, началась потасовка. Для демонстрации своей убедительности мужчина достал раскладной нож и в порыве гнева нанес молодому человеку удар в правое бедро. Однако на этом драка не закончилась, поскольку участники продолжили разборки в ближайшем магазине, где продавец нажала «тревожную кнопку», — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника, после чего передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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