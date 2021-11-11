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В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис"

В Севастополе в ближайшие выходные устроят «Охоту на лис»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:17 11.11.2021

13-14 ноября на Сапун-горе пройдёт Первенство Севастополя по радиоспорту. В событии примут участие около 50 спортсменов от 10 до 19 лет. Соревнования пройдут по двум дисциплинам:
  1. Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц
  2. Спортивная радиопеленгация 144 МГц

В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис" В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис" В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис" В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис" В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис" В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис"

Спортивная радиопеленгация — это состязание между спортсменами, которые с помощью карты местности, компаса и радиоприемника с направленной антенной (3,5 МГц и 144 МГц, он же — «пеленгатор») должны найти 5 радиопередатчиков в лесу на пересеченной местности. Цель состязания — найти заданное количество «лис» (как правило, 5) за наименьшее время.

Участие в соревнованиях требует не только значительной физической, но и умственной тренировки. По итогам соревнований будут определены финалисты, которые войдут в сборную Севастополя.

В Севастополе в ближайшие выходные устроят "Охоту на лис"

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