В Севастополе в ближайшие выходные устроят «Охоту на лис»

13-14 ноября на Сапун-горе пройдёт Первенство Севастополя по радиоспорту. В событии примут участие около 50 спортсменов от 10 до 19 лет. Соревнования пройдут по двум дисциплинам:

Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц Спортивная радиопеленгация 144 МГц

Спортивная радиопеленгация — это состязание между спортсменами, которые с помощью карты местности, компаса и радиоприемника с направленной антенной (3,5 МГц и 144 МГц, он же — «пеленгатор») должны найти 5 радиопередатчиков в лесу на пересеченной местности. Цель состязания — найти заданное количество «лис» (как правило, 5) за наименьшее время.

Участие в соревнованиях требует не только значительной физической, но и умственной тренировки. По итогам соревнований будут определены финалисты, которые войдут в сборную Севастополя.