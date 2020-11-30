В Севастополе в декабре — Гранд-финал Национальной парусной Лиги

Крупнейший парусный проект России – Национальная парусная Лига – завершает сезон-2020. Гранд-финал турнира в Севастополе пройдёт с 3 по 13 декабря. Самый парусный город крымского побережья уже в третий раз в этом году примет этап Лиги.

Первыми в акваторию Севастопольской бухты выйдут участники премьер-дивизиона. С 3 по 6 декабря они будут сражаться за право перейти в высший дивизион. А уже через неделю в Севастополе встретятся команды высшего дивизиона, чтобы побороться за чемпионский титул. Борьба за чемпионский титул Национальной парусной Лиги среди участников высшего дивизиона обещает быть жаркой. Традиционно баллы гранд-финала удваиваются, поэтому предсказать результат практически невозможно, — цитирует «Крымский спорт» пресс-службу Национальной парусной Лиги.

Команды высшего дивизиона идут в общем зачете очень плотно. Лидером является ZID art Sailing team (Москва), которая весь сезон показывала очень стабильные результаты. Однако чемпион Лиги-2019, чеченский «Ахмат», не спешит складывать свои полномочия. Тройку лидеров общего зачета после пяти этапов замыкает туапсинская Calipso. Команды будут бороться не только за чемпионский титул Лиги, но и за право представлять Россию на престижной балтийской регате Nord Stream Race в 2021 году.

По традиции коллективы, которые попали в топ-3 общего зачета премьер-дивизиона, получают право перейти в высший дивизион на следующий сезон. После пяти проведенных регат в общем зачете лидирует дебютант Лиги – команда Bars Sailing Team (Москва), которая в этом году стала также и чемпионом Зимней серии NSL. Совсем немного отстает и другая команда-дебютант из российской столицы – Tenzor Legal Team. Перед стартом финала на переход в высший дивизион претендует и казанский коллектив ActiveMap Sailing.

Сезон-2020 Национальной парусной Лиги стал самым необычным за всю историю проекта. Этот год выдался непростым для всех, особенно для яхтсменов, которые долгое время не могли выйти на воду.