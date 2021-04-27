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В Севастополе в дни празднования Великой Победы состоятся более 150 мероприятий
иллюстрация: 1103997 (pixabay.com)

В Севастополе в дни празднования Великой Победы состоятся более 150 мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 27.04.2021

В Севастополе в рамках празднования Дня Победы мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях города. Основные акции состоятся на площадках музеев города, а также в центральной части Севастополя.

  • С 7 по 10 мая на площадке мемориального комплекса «Сапун-гора» состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы». В рамках фестиваля 7 мая жители и гости Севастополя смогут увидеть две военно-исторические реконструкции, посвященные событиям обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.
  • 8 мая на территории Константиновской береговой батареи также пройдет военно-историческая реконструкция высадка десанта в мае 1944 года.
  • 8 мая на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится праздничный концерт при участии творческого коллектива «ЮНАРМИИ» и Военного оркестра севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии.

Главное событие праздника – парад начнется в центе города 9 мая в 10:00. Завершится День Победы праздничным концертом и салютом.

Полный перечень праздничных мероприятий будет опубликован позже.

У нас три основные задачи: уделить максимальное внимание ветеранам, сделать настоящий праздник, достойный звания патриотической столицы России, и при этом учесть все ограничительные меры Роспотребнадзора, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В Севастополе в дни празднования Великой Победы состоятся более 150 мероприятий

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