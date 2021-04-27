В Севастополе в дни празднования Великой Победы состоятся более 150 мероприятий

В Севастополе в рамках празднования Дня Победы мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях города. Основные акции состоятся на площадках музеев города, а также в центральной части Севастополя.

С 7 по 10 мая на площадке мемориального комплекса «Сапун-гора» состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы». В рамках фестиваля 7 мая жители и гости Севастополя смогут увидеть две военно-исторические реконструкции, посвященные событиям обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

8 мая на территории Константиновской береговой батареи также пройдет военно-историческая реконструкция высадка десанта в мае 1944 года.

8 мая на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится праздничный концерт при участии творческого коллектива «ЮНАРМИИ» и Военного оркестра севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии.

Главное событие праздника – парад начнется в центе города 9 мая в 10:00. Завершится День Победы праздничным концертом и салютом.

Полный перечень праздничных мероприятий будет опубликован позже.