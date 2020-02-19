В Севастополе в домах многодетных семей устанавливают дымовые датчики-извещатели

По инициативе МЧС России работа по оснащению жилищ социально незащищённых граждан с детьми дымовыми датчиками-извещателями планомерно ведётся во всех регионах страны с 2018 года.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю проводит установку такого оборудования совместно с городскими организациями при содействии уполномоченного по правам ребёнка Марины Песчанской. Автономные датчики на безвозмездной основе уже получили в пользование более пятнадцати севастопольских семей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Одна из семей, которой в 2020 году одной из первых посчастливилось улучшить с помощью датчика уровень пожарной безопасности в своём доме – Сухомлиновы. Они проживают в Инкермане, недалеко от Белого тоннеля. Мама шестерых ребятишек говорит:

Условия у нас не самые простые, а в чём-то даже спартанские, но стараемся содержать в порядке проводку, правильно пользоваться дровяной печью. Помогают советы специалистов из МЧС, которые регулярно приезжают проверить, всё ли у нас в порядке. Сейчас в каждой комнате появилось по извещателю. Чувствуем себя более защищёнными.

А вот другой многодетной семье — Кореловым из села Верхнесадовое – уже довелось на деле испытать работу датчика и убедиться в его эффективности. Прибор появился в их доме ровно год назад. Рассказывает один из сыновей – Дмитрий:

Недавно я решил пожарить яичницу. Отвлёкся на разговор с братом, выложил всё на тарелки, вернул сковородку на плиту, а газ не погасил. Сковородка продолжила греться, стала дымить. И тут мы так испугались! Датчик как запищит на весь дом! Я быстрее побежал всё выключать. Мама на улице была, ей пришла смс, что дома пожар, она тоже быстро прибежала и проветрила кухню. Больше я никогда не забуду газ включённым!

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю Максим Беляев даёт свой комментарий по поводу работы датчиков-извещателей, которыми оснащаются дома многодетных семей:

Существуют извещатели, которые подают звуковой сигнал в случае возникновения задымления в жилище. А у модифицированной версии есть функция отправки смс на номер хозяина. В идеале мы будем стремиться к тому, чтобы за 2020 год обойти все многодетные семьи Севастополя с предложением установить такие полезные приборы. Те, кто согласен, просто пишут заявление, в котором обязуются с ответственностью относиться к оборудованию: не оставлять запылённым, вовремя менять батарейки, не продавать иным лицам. Об уровне заряда сообщает световой индикатор. И, конечно, в семьях с детьми мы всегда напоминаем, как важно прививать подрастающему поколению правила пожарной безопасности, осторожность и бережное отношение к собственным жизни и здоровью.

По словам Максима Беляева, на данный момент севастопольским чрезвычайным ведомством предприняты все меры, чтобы в городе официально вступила в силу региональная программа по установке автономных дымовых извещателей в местах проживания многодетных семей. Она уже успешно реализуется МЧС совместно с территориальными органами исполнительной власти в ряде субъектов Российской Федерации.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе