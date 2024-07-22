В Севастополе в ДТП пострадал восьмимесячный пассажир такси

В 13 часов 35 минут 47-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе дома № 53 на улице Комбата Неустроева не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем Suzuki под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП различные травмы получил малолетний пассажир автомобиля Volkswagen, который перевозился на руках матери на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В отношении автовладельца составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей, в том числе родителей, о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения в части перевозки детей.

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX1, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

А в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю