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В Севастополе в пострадал восьмимесячный пассажир такси

В Севастополе в ДТП пострадал восьмимесячный пассажир такси

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:00 22.07.2024

ДТП на улице Комбата Неустроева, в котором пострадал 8-ми месячный пассажир такси, произошло 22 июля.

В 13 часов 35 минут 47-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе дома № 53 на улице Комбата Неустроева не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем Suzuki под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП различные травмы получил малолетний пассажир автомобиля Volkswagen, который перевозился на руках матери на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В отношении автовладельца составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей, в том числе родителей, о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения в части перевозки детей.

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Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX1, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

А в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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