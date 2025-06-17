В Севастополе в этом году начнётся благоустройство Исторического бульвара

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Президенту России Владимиру Путину об итогах развития Севастополя за первый квартал 2025 года и о реализации важных городских проектов.

Несмотря на все экономические ограничения, уже за первый квартал 2025 года мы получили собственных доходов 8,6 млрд. руб.: 136% к аналогичному периоду 2024 года. На текущий год запланировано выполнение 23 мероприятий госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, — констатировал глава города.

Еще одной темой для обсуждения стало развитие винодельческой отрасли.

У нас уже 43 участника проекта «Терруар Севастополь». Реализуется три крупнейших проекта: идет модернизация старейшего Инкерманского завода (объем инвестиций 4,2 млрд руб.), «Золотая балка» вложила почти 4 млрд руб. и построила цех первичного виноделия. В Севастополь пришел еще один частный инвестор, который построил винодельческий завод AYA и заложил виноградники, вложив уже больше 4,5 млрд руб. инвестиций. Продолжаем активно развивать винодельческую отрасль, — сказал Михаил Развожаев.

Губернатор также доложил президенту о других проектах, которые реализуются в городе. В частности, в Казачьей бухте к майским праздникам был открыт многофункциональный культурный центр, ранее здесь были построены начальная и средняя школа, детский сад, взрослая и детская поликлиника.

Михаил Развожаев обратился к Владимиру Путину с вопросом о возобновлении работ по благоустройству Исторического бульвара в этом году.

В госпрограмме средства на благоустройство территории определены на 2026-2027 годы в объеме 1,47 млрд рублей. Так как Исторический бульвар — это часть Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, то функции госзаказчика осуществляет ППК «Единый заказчик» Минстроя РФ. Этот проект для севастопольцев очень знаковый, и люди практически каждый день задают вопрос о том, когда же на Историческом бульваре возобновятся работы. Для того, чтобы ускорить начало работ, мы сами разработали проект по реновации территории Исторического бульвара по техническому заданию Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Прошу вас поддержать перераспределение средств «влево», чтобы контракт был заключен уже в этом году и можно было провести экспертизу проекта и приступить к работам, — сказал губернатор Севастополя.

Президент поддержал данную инициативу.

Напомним, к настоящему времени на Историческом бульваре отреставрированы объекты культурного наследия, здание Панорамы, идёт реставрация полотна Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя