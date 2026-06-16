В Севастополе в этом году намерены обновить 18 пешеходных маршрутов

В Севастополе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновляют пешеходную сеть города. До конца года в различных районах города приведут в порядок 18 таких территорий.

По словам и.о. директора ГБУ «Парки и скверы» Егора Суслина, принцип формирования планов по пешеходным дорожкам отличается от благоустройства парковых зон. Если скверы выбираются жителями путем открытого голосования, то пешеходная сеть определяется на основе анализа обращений севастопольцев.

Предложения и жалобы, поступающие в Правительство Севастополя, департамент городского хозяйства, консолидируются и передаются в ГБУ «Парки и скверы». Это позволяет проводить так называемую «тонкую настройку» города, обустраивая безопасные маршруты именно там, где в них есть реальная потребность, например около детских садов, школ или по пути следования больших пешеходных потоков, — добавил Егор Суслин.

Сейчас активные строительно-монтажные работы ведутся на улице Пролетарской в районе дома 19 и на улице Блюхера, 18. Здесь обустраиваются подходы к социальным учреждениям — детскому саду №90 и школе №32. Главная цель работ — создание безбарьерной среды. Старое, разрушенное покрытие заменяется на новое для комфортного и безопасного перемещения маломобильных групп населения, родителей с колясками и детей. Там, где ранее тропинок не было вовсе, новые маршруты прокладываются на основе тщательного анализа пешеходных потоков.

По словам руководителя проекта подрядной организации Сергея Новикова, на двух участках вокруг детского сада и вдоль школы планируется устройство более тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установка новых бордюров.

Работы мы начали 20 мая. На сегодняшний день строительная готовность составляет 50%. В настоящее время на объекте задействованы 9 дорожных рабочих и 4 единицы специализированной техники, — рассказал Сергей Новиков.

Помимо улицы Пролетарской и улицы Блюхера, работы по устройству пешеходных сетей ведутся на проспекте Генерала Острякова и улице Одесской. Завершить все запланированные на 2026 год работы по 18 объектам пешеходной сети планируется осенью.

Напомним, в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе привели в порядок 19 пешеходных дорожек.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 5