В Севастополе в ходе рейда задержано трое граждан с запрещенными веществами

В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции за время профилактического рейда «Ночной город» выявлено 18 нарушений ПДД РФ, в том числе нетрезвые водители, а также задержаны трое граждан по признакам нарушения ст. 228 УК РФ.
В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы составили 5 административных материалов по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ — отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Двое водителей управляли транспортными средствами без права на управление ТС, один из них был лишен данного права и совершил нарушение по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, за что предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В общее число нарушений вошли: 2 факта управления ТС не зарегистрированным в установленном порядке; 2 факта непредоставления преимущества пешеходам; 3 — за нарушение правил тонировки передних боковых стекол. Также автоинспекторами составлено 2 протокола за несоблюдение правил перевозки детей и 1 протокол за повреждение леерного ограждения.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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