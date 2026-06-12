В Севастополе в канистры топливо не наливают

Продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» все также осуществляется по QR-кодам, которые нужно сгенерировать в чат-боте вечером накануне.

Из приятных изменений: появилась возможность заранее ввести регистрационный номер автомобиля в форму бота — до объявленного времени старта генерации. После ее запуска останется лишь выбрать необходимый тип топлива и направить заявку. Раньше из-за постоянно подвисающего бота даже до этой стадии оформления QR-кода дойти было практически невозможно.

Из неприятного: полученный QR-код необходимо использовать на следующий день с 09:00 до 21:00. Это правило ввели 9 июня. Раньше код действовал три дня.

Новинка: по QR-коду можно заправить только автомобиль. Отпуск топлива в канистры с 12 июня запрещен.

Нам пришлось пойти на эти меры, так фиксируем много нарушений в этом сегменте, — объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Такое нововведение не дает шансов заправить автомобиль, в баке которого не осталось необходимого количества топлива, чтобы доехать до заправки.

Не судьба залить 20 л и водителям, которые физически не могут стоять по несколько часов в километровой очереди на АЗС. Это, к примеру, женщины с маленькими детьми, оставить которых не на кого.

Если в часы отпуска топлива по QR-кодам вам нужно быть на работе или на службе, вы также не сможете упросить неработающих родственников или знакомых отстоять очередь за вас и купить по полученному коду топливо канистру.

источник: «Севастопольская газета»