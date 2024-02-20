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В Севастополе в каталог лучших практик соцпредпринимательства вошли шесть проектов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в каталог лучших практик соцпредпринимательства вошли шесть проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:12 20.02.2024

В Севастополе состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Шесть проектов севастопольских предпринимателей вошли в каталог лучших практик социального предпринимательства в городе.

Межрегиональный этап состоится в апреле 2024 года. Его участниками станут победители региональных этапов в каждой из восьми основных и одной специальной номинации. Проекты пройдут ещё один этап заочной оценки на платформе конкурса, её проведут победители прошлого сезона и межрегиональные эксперты в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в сфере развития некоммерческих организаций, имеющие опыт экспертной оценки.

Социальные предприниматели города активно реализуют свои проекты в Севастополе. Уверена, на межрегиональном этапе они также достойно представят свои проекты и окажутся среди лучших, потому что они этого достойны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Организатор конкурса – Минэкономразвития России. Региональный этап прошёл на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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