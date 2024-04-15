В Севастополе — в Казачьей бухте -строят многофункциональный культурно-досуговый центр

Губернатор Михаил Развожаев 12 апреля провёл выездное рабочее совещание на строительной площадке в Казачьей бухте. Здесь в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя идёт строительство многофункционального культурно-досугового центра.

Центр находится рядом со школой и детским садом, в шаговой доступности от жилых домов. Здесь будет организован зрительный зал на 400 мест, библиотека, кафе для посетителей, помещения для кружков и секций. Также рядом с МКДЦ обустроят летнюю террасу и парковку для посетителей.

Мы построили уже много объектов — школы, поликлиники, садики — но подобный центр строим впервые. Больше того — таких концертных залов в Севастополе не строили с советских времён. Строительство центра идёт хорошими темпами, всё по графику, и мы планируем, что работы будут завершены до конца года. Уверен, что наши творческие коллективы с удовольствием будут давать здесь концерты, а жители Казачьей бухты и других районов смогут посещать в МКДЦ секции и кружки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Михаил Развожаев отметил, что проект предусматривает масштабное благоустройство территории: участок, который прилегает к МКДЦ, будет облагорожен, здесь будет разбит новый парк.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя