Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Севастополе в клумбы города высадят более 250 тысяч луковиц цветов
Новости Республики
В Севастополе в клумбы города высадят более 250 тысяч луковиц цветов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в клумбы города высадят более 250 тысяч луковиц цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:52 06.11.2025

В Севастополе началась осенняя кампания по высадке луковиц весенних цветов в цветники города. С самого утра специалисты «Парков и скверов» работают в партерных клумбах на Приморском бульваре.

В целом по городу весенний ассортимент представлен гиацинтами, виолами, нарциссами и главными весенними цветами — тюльпанами. Сегодня мы работаем на Приморском бульваре, в клумбах от городского аквариума до театра мы высадим примерно 40 тысяч тюльпанов в течение двух недель. Прежде чем начать работы над размещением самих луковиц, мы наносим разметку на цветники — это рисунок, который увидят жители и гости Севастополя во время цветения в следующем году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парки и скверы» Юлию Емельяненко.

Цветы высаживают осенью, чтобы обеспечить раннее цветение весной. За оставшийся до зимы период растение успевает нарастить мощную корневую систему, набрать запас питательных веществ и подготовиться к холодам.

Узнайте больше:  В Ялтинском регионе высадят более 90 тысяч цветов

сего в Севастополе будет высажено порядка 250 тысяч луковиц — для того, чтобы следующую весну город встретил яркими красками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x