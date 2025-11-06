В Севастополе в клумбы города высадят более 250 тысяч луковиц цветов

В Севастополе началась осенняя кампания по высадке луковиц весенних цветов в цветники города. С самого утра специалисты «Парков и скверов» работают в партерных клумбах на Приморском бульваре.

В целом по городу весенний ассортимент представлен гиацинтами, виолами, нарциссами и главными весенними цветами — тюльпанами. Сегодня мы работаем на Приморском бульваре, в клумбах от городского аквариума до театра мы высадим примерно 40 тысяч тюльпанов в течение двух недель. Прежде чем начать работы над размещением самих луковиц, мы наносим разметку на цветники — это рисунок, который увидят жители и гости Севастополя во время цветения в следующем году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка «Парки и скверы» Юлию Емельяненко.

Цветы высаживают осенью, чтобы обеспечить раннее цветение весной. За оставшийся до зимы период растение успевает нарастить мощную корневую систему, набрать запас питательных веществ и подготовиться к холодам.

сего в Севастополе будет высажено порядка 250 тысяч луковиц — для того, чтобы следующую весну город встретил яркими красками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя